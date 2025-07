Alluvione in Texas i morti salgono a 50 28 le bambine disperse

Le tristi notizie dall’alluvione in Texas continuano a scuotere il mondo: le vittime sono salite a 50, tra cui 15 bambini, e 28 piccole persone risultano disperse dopo il disastro che ha colpito un campo estivo. La lotta contro il tempo e le acque del Guadalupe prosegue senza sosta, mentre le squadre di soccorso scavano tra le onde nella speranza di salvare vite e trovare i corpi di chi non ce l’ha fatta. “Continueremo le ricerche finché...”

MILANO (ITALPRESS) – Sale a 50, tra le quali 15 bambini, il numero delle vittime dell’alluvione avvenuta in Texas, dove risultano dispersi altri 27 bambini che stavano trascorrendo le vacanze in un campo estivo travolto dalle acque del fiume Guadalupe. Erano circa 750 le persone che presenti al campo estivo. Diverse squadre di soccorso stanno perlustrando il fiume Guadalupe alla ricerca di sopravvissuti e corpi. “Continueremo le ricerche finchè non saranno ritrovate tutte le persone scomparse” ha dichiarato. Il governatore del Texas, Greg Abbott, che ha proclamato lo stato di calamità naturale e ha richiesto ulteriori risorse al governo federale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

