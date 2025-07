Via di Castel Fusano auto contro un albero | morto un 42enne

Una tragedia sfiorata nella periferia sud-ovest di Roma: un incidente mortale lungo via di Castel Fusano ha spezzato la vita a un uomo di 42 anni. La Fiat Panda su cui viaggiava si è schiantata contro un albero, ribaltandosi. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. Un episodio che lascia sgomenti e solleva interrogativi sulle cause di questa tragica perdita.

X Municipio – Tragedia nella serata di ieri lungo via di Castel Fusano, nel quadrante sud-ovest della Capitale. Un uomo di 42 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale avvenuto all’altezza del civico 154. L’uomo si trovava a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada finendo contro un albero prima di ribaltarsi completamente. A nulla sono valsi i soccorsi: l’automobilista è deceduto sul colpo, nonostante l’intervento immediato dei sanitari. Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al X Gruppo Mare, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

