Centocelle dopo l’esplosione del distributore Gpl | nell’aria livelli di diossina dieci volte sopra la norma

Centocelle, un quartiere che sembra triste vittima di un incidente che ha lasciato tracce invisibili ma pericolose. L’esplosione del distributore di Gpl in via dei Gordiani ha scatenato un allarme ambientale: i livelli di diossina nell’aria sono saliti a dieci volte sopra la norma, mettendo a rischio la salute dei cittadini. È il momento di agire e di chiedere risposte chiare.

L’aria di Centocelle è cambiata, e non certo in meglio. L’incendio divampato nella mattinata del 4 luglio in via dei Gordiani 34, culminato nell’esplosione di un distributore di Gpl, ha lasciato dietro di sé più di un danno visibile. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto, l’allarme ora riguarda ciò che non si vede: le sostanze tossiche disperse nell’aria, in particolare la diossina. Il primo monitoraggio dell’Arpa: concentrazioni anomale. Nelle ore immediatamente successive all’incendio, l’ Arpa Lazio ha attivato una centralina mobile a breve distanza dal luogo dell’esplosione. I dati diffusi oggi parlano chiaro: nell’atmosfera è stato rilevato un valore di 1 picogrammo per metro cubo (1 pgm³) di diossine e furani, un dato che, in assenza di un riferimento normativo vincolante, è stato confrontato con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità . 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Centocelle, dopo l’esplosione del distributore Gpl: nell’aria livelli di diossina dieci volte sopra la norma

In questa notizia si parla di: centocelle - esplosione - distributore - aria

Roma, esplosione in una pompa di benzina in via Gordiani: panico in zona Centocelle - Una violenta esplosione in una pompa di benzina in via Gordiani ha scosso questa mattina Roma, provocando panico e un traffico interrotto in tutta la zona di Centocelle.

Vetri delle finestre sbriciolati, banchi e sedie per aria, porte sfondate. Se l’#esplosione del distributore di #GPL fosse avvenuta in un altro momento, con centinaia di bambine e bambini presenti alla #scuolaBalzani di #Centocelle, sarebbe stata una grande tra Vai su Facebook

Terribile esplosione a Roma in un distributore di GPL, il forte boato spaventa la città : ci sono feriti Vai su X

Esplosione a Roma, l'incendio ha generato diossina. Si fa strada l'ipotesi dell'errore umano; Esplosione a via dei Gordiani, i valori di diossina nell'aria sono dieci volte superiori al normale; Esplosione a distributore Gpl: 50 i feriti, 2 sono gravi. Monitorata la qualità dell'aria.

Esplosione a via dei Gordiani, i valori di diossina nell'aria sono dieci volte superiori al normale - La concentrazione di picogrammi per metro cubo è pari a 1: l'Oms stabilisce in 0,1 pg/m3 il valore di tossicità normale negli ambienti urbani ... Secondo romatoday.it

Esplode un distributore a Roma, paura e oltre 40 feriti - L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e il Noe, il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, hanno installato dei rilevatori per verificare la presenza residua di gas nell'aria ... Da ansa.it