Serie B le gerarchie | Palermo cerca rivali solo il Venezia insidia Inzaghi

La Serie B 2024 si prepara a regalare emozioni intense e sorprese imprevedibili. Con il raduno della Reggiana che sancisce l’inizio ufficiale e i ritiri delle altre formazioni alle porte, l'attenzione si concentra sulle gerarchie di questa stagione: Palermo punta a consolidarsi, Venezia potrebbe insidiare Inzaghi, e il ridimensionamento dei budget promette una lotta all’ultimo minuto per la salvezza, più che per la promozione. È il momento di scoprire cosa ci riserverà questo entusiasmante campionato.

Con il raduno della Reggiana si è ufficialmente aperta la stagione. E da domani anche le altre squadre partono con i ritiri, i test, le visite. Cosa ci dobbiamo aspettare? Il ridimensionamento dei costi può accendere di più la corsa alla salvezza che quella alla A.

