Estate niente vacanze per quasi 9 milioni di italiani | per 7 su 10 le ragioni sono economiche

L'estate si avvicina, ma quasi 9 milioni di italiani rinunciano alle vacanze, principalmente per motivi economici. Nonostante siano stati investiti 220 milioni di euro nei primi cinque mesi dell'anno per viaggi e ferie, molte famiglie scelgono di restare a casa, motivati anche dalla cura degli animali domestici o dalla necessitĂ di assistere un parente. Un panorama che ci invita a riflettere sulle vere prioritĂ e sui modi di godersi il tempo libero, anche senza partire.

Per realizzare il sogno delle ferie nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati 220 milioni di euro per pagare viaggi e vacanze. Tra gli altri motivi per cui si resta a casa: accudire un animale domestico, poter partire in un altro momento dell’anno, stare vicini a un parente. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Estate, niente vacanze per quasi 9 milioni di italiani: per 7 su 10 le ragioni sono economiche

In questa notizia si parla di: vacanze - milioni - sono - estate

“Compiti delle vacanze, ogni anno 250 milioni buttati”. Veto assoluto dal pediatra - Ogni anno, le famiglie italiane spendono circa 250 milioni di euro in libri per i compiti delle vacanze, considerati inutili dal pediatra Italo Farnetani.

Estate, 30,5 milioni di italiani in viaggio: 9 su 10 restano nel Bel Paese #confcommercio #estate #vacanze #5luglio Vai su X

(? Alessandro Vinci) Estate: sinonimo di vacanze. Ma non per tutti, ai tempi del carovita. Lo dicono i numeri. Degli 8,4 milioni di italiani che in queste settimane rinunceranno a partire, infatti, quasi 6 milioni (il 69%, per l’esattezza) lo farà per ragioni di natura e Vai su Facebook

Estate 2025, in viaggio 1,5 milioni di italiani in piĂą; Estate 2025: 8,4 milioni di italiani rinunciano alle vacanze; Estate 2025: 30,5 milioni di italiani in vacanza. Spesa oltre 35 miliardi, mare e Sardegna in testa.

Estate, niente vacanze per quasi 9 milioni di italiani: per 7 su 10 le ragioni sono economiche - Per realizzare il sogno delle ferie nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati 220 milioni di euro per pagare viaggi e vacanze. Riporta repubblica.it

Vacanze, aumentano gli italiani in partenza e la spesa prevista quest’estate. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vacanze, aumentano gli italiani in partenza e la spesa prevista quest’estate. Come scrive tg24.sky.it