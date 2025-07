Alessandro Venturelli scomparso il dramma di mamma Roberta | Adesso basta

“Quando è scomparso era in preda all’ansia, mi diceva: ‘Stai attenta quando sei in giro’. Temo sia finito in una psicosetta: i giudici non archivino il caso”. L’appello della madre di Alessandro Venturelli - In un mondo in cui le assenze non trovano risposte definitive, la madre di Alessandro Venturelli si erge a voce di speranza e giustizia.

Il dolore dei genitori di Alessandro Venturelli ospiti a Verissimo: il ragazzo è scomparso a Sassuolo nel 2020; Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo: la madre parte e va a cercarlo all'estero; Scomparsa Alessandro Venturelli, mamma Roberta contro l'archiviazione: Basta indifferenza e disinteresse.

Scomparsa Alessandro Venturelli, mamma Roberta contro l’archiviazione: “Basta indifferenza e disinteresse” - Martedì 8 luglio l’udienza per l’archiviazione: “Mi auguro che il fascicolo non venga chiuso. Segnala fanpage.it

Alessandro Venturelli scomparso, la madre si oppone alla nuova richiesta di archiviazione. “Mi diceva, mamma stai attenta. Perché?” - Parla Roberta Carassai, suo figlio è sparito da Sassuolo (Modena) il 5 dicembre 2020. Si legge su quotidiano.net