È come se fossi morto e resuscitato come Gesù Ero nella gabbia delle trigri una di loro mi azzannò al collo andai nell’aldilà | Stefano Nones Orfei racconta

Nel 2009, Stefano Nones Orfei ha vissuto un’esperienza che ricorda una vera e propria resurrezione: un attacco di tigre che lo ha portato sull’orlo della morte. Un episodio drammatico che ha cambiato per sempre la sua vita, facendogli vivere un trauma profondo e una rinascita simbolica. Ma come si trasforma un incidente così cruciale in un nuovo inizio? La sua storia è un racconto di coraggio, fede e rinascita.

“ Nel 2009 è come se fossi morto e resuscitato, proprio come capitò a Gesù. E Dio mi perdoni se posso sembrare blasfemo con questo paragone. Però le assicuro che andò così”, a parlare al settimanale DiPiù è Stefano Nones Orfei. Un epsiodio drammatico che racconta nei particolari: “Ero nella gabbia delle tigri e una di loro, Tristan, mi azzannò al collo, a pochi centimetri dalla giugulare. Persi tanto sangue, finii in codice rosso all’ospedale. Una volta salvo, mio papà mi disse: ‘Sei miracolato, Dio ti ha protetto. Adesso devi andare in chiesa per ringraziarlo di averti salvato la vita’”, le parole del figlio di Moira Orfei e Walter Nones. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È come se fossi morto e resuscitato, come Gesù. Ero nella gabbia delle trigri, una di loro mi azzannò al collo, andai nell’aldilà”: Stefano Nones Orfei racconta

