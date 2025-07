Mario Adinolfi ricoverato dopo L’Isola dei Famosi | cos’è successo

Mario Adinolfi, noto giornalista e politico, ha vissuto un rientro turbolento dall’Isola dei Famosi 2025: dopo aver concluso un’avventura intensa in Honduras, il suo ritorno in Italia è stato segnato da un’improvvisa emergenza sanitaria. Trasportato d’urgenza a Roma, l’ex naufrago ha affrontato un malore che ha sollevato preoccupazioni tra fans e colleghi. Adinolfi ha condiviso aggiornamenti rassicuranti, sottolineando l’importanza di ascoltare il proprio corpo e di prendersi cura della salute.

Mario Adinolfi, noto giornalista e politico, ha affrontato un ritorno a casa tutt'altro che tranquillo dopo la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi 2025. Dopo 62 giorni trascorsi in Honduras, dove si è aggiudicato il secondo posto dietro a Cristina Plevani, il rientro in Italia è stato seguito da un ricovero d'urgenza a Roma. L'ex naufrago ha avuto un malore che ha reso necessario un immediato controllo ospedaliero. Adinolfi ha condiviso l'accaduto sui social media, rassicurando i suoi fan con foto che lo ritraggono in ospedale, con una flebo al braccio. Nelle immagini è accompagnato da un messaggio ironico: "Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale.

