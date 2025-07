Apple Music Shape of You di Ed Sheeran al top ultimi 10 anni

Durante i primi 10 anni di Apple Music, "Shape of You" di Ed Sheeran ha conquistato il cuore degli ascoltatori, rimanendo al primo posto nella classifica delle canzoni più ascoltate. Questo successo straordinario conferma come una melodia possa diventare un'icona globale, accompagnando le vite di milioni di utenti. Un vero e proprio simbolo della musica moderna, il brano continua a risuonare nelle playlist di tutto il mondo, dimostrando che il suo fascino non conosce tempo né confini.

Shape of You di Ed Sheeran è il brano più ascoltato in assoluto nell'ultimo decennio su Apple Music, che ha diffuso la classifica delle 100 canzoni al top sulla piattaforma. Al momento dell'uscita, nel 2017, Shape of You ha battuto il record di canzone pop più ascoltata nella storia della piattaforma per numero di stream nel primo giorno a livello globale. Durante i primi 10 anni di Apple Music, il brano è stato al primo posto nella classifica Top Pop Songs di almeno un Paese per oltre 1.800 giorni — più di qualsiasi altra canzone. Ha inoltre raggiunto la vetta della classifica generale Top Songs in almeno un Paese per oltre 1.

