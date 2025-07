Sinner cuore azzurro | non solo tennis il suo dream team a calcetto è tutto italiano

Jannik Sinner, cuore azzurro e campione indiscusso, dimostra che il suo talento va oltre il tennis: nel suo dream team a calcetto ha scelto solo italiani, consolidando il suo spirito patriottico. Un uragano in campo e fuori, Sinner ha già superato avversari di livello mondiale, confermando la sua leadership. Ora, con grinta e determinazione, si prepara ad affrontare Dimitrov negli ottavi di finale, pronto a scrivere un’altra pagina di successo. La sua passione e dedizione sono un esempio per tutti gli sportivi italiani.

