Ecco una nuova arma | la pistola portachiavi

Innovative armi che si mimetizzano nell’ordinario, come questa pistola portachiavi scoperta a Napoli. Piccola ma potente, può essere facilmente nascosta e pronta all’uso, rappresentando una minaccia inaspettata. La tecnologia e la criminalità continuano a evolversi, portando alla luce strumenti sempre più subdoli e sorprendenti. È fondamentale conoscere queste novità per proteggersi efficacemente e restare sempre un passo avanti.

Una pistola portachiavi, un dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa a cui sono abbinate due cartucce, pronte a essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso. È la nuova arma scoperta dai carabinieri di Napoli nell’abitazione di un 50enne incensurato di Giugliano in Campania: l’arma era sul comodino nella sua camera da letto. L’aggeggio mortale va ad allungare la lista di nuove e inedite armi scoperte dai militari dell’Arma napoletani che negli anni hanno recuperato oggetti che uccidono di ogni genere: dalla penna calibro 22 all’arma giocattolo modificata per sparare veri proiettili, dal mitragliatore Skorpion fino al Kalashnikov o all’Uzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ecco una nuova arma: la pistola portachiavi

