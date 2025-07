Beautiful Anticipazioni Americane | Luna attira Steffy in una trappola e tutto grazie a un origami indovino!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci sorprendono ancora: Luna, astuta e determinata, ha orchestrato un piano ingegnoso per liberarsi di Steffy, usando Hayes e un origami indovino come strumenti di seduzione e inganno. La trappola si è chiusa, lasciando tutti con il fiato sospeso. Cosa succederà ora? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che terrà incollati gli spettatori, anche su Canale5.

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha dato inizio al suo piano per liberarsi di Steffy. La Nozawa si è servita di Hayes per attirare la sua nemica in una trappola. e tutto questo grazie a un origami indovino. Ecco cosa è successo e cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda anche su Canale5.

