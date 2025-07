Quando Musiala potrà tornare in campo? Come funziona il recupero? Parla l' esperto

Sei curioso di sapere quando Musiala tornerà in campo? L’esperto, il professor Massé, spiega che l’assenza della tibia coinvolta rende il percorso di recupero meno complicato, anche se comunque lungo e impegnativo. Scopri i dettagli di questa delicata operazione e le speranze di rivedere il talento bavarese presto in azione. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi sul suo cammino di recupero.

Come spiega il professor Massé, il fatto che non sia stata coinvolta la tibia rende il percorso di recupero meno tortuoso, per quanto rimanga lungo e difficile.

Uno scontro di gioco tra Musiala e Donnarumma in cui il giovane attaccante del Bayern ha avuto la peggio. Infortunio shock, non pubblico immagini e video per rispetto del giocatore a cui auguro di poter tornare presto in campo. #musiala Vai su Facebook

