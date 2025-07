FOTO Polizia Locale | controlli attività commerciali e movida

Durante un'intensa operazione di controllo, gli agenti delle Unità Operative Vomero, Secondigliano, Stella e S. Lorenzo hanno vigilato sulle attività commerciali e sulla movida nelle rispettive zone. Sono state ispezionate 22 attività, con 17 sanzioni e 34 violazioni amministrative complessive, oltre a 2 infrazioni penali per danneggiamento del suolo pubblico. Questi controlli sottolineano l'importanza di garantire sicurezza e rispetto delle norme pubbliche: un impegno costante per una città più sicura e vivibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli agenti delle Unità Operative Vomero, Secondigliano, Stella e S. Lorenzo hanno effettuato un'operazione di controllo dell'attività commerciali nell'aree territoriali di competenza. Sono state controllate 22 attività di cui 17 sanzionate, per un totale di 34 violazioni amministrative riscontrate e 2 violazioni penali per danneggiamento di suolo pubblico. In particolare sono state rilevate 3 violazioni sulla normativa sull'impatto acustico, 6 insegne pubblicitarie non autorizzate, 2 esercizi che vendevano alcolici senza autorizzazione, 3 violazioni in materia di rifiuti e pulizia e 20 violazioni per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

