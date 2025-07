Vasto un’altra vita spezzata nel silenzio delle carceri | detenuto 40enne si suicida

Un'altra vita spezzata nel silenzio delle carceri italiane, dove le tragedie si ripetono inesorabili. Questa mattina a Vasto, un detenuto di 40 anni si è tolto la vita, portando alla luce le criticità di un sistema che necessita di urgenti riforme. La denuncia della Uilpa parla di una "strage infinita", evidenziando il bisogno di interventi immediati per proteggere i più vulnerabili. È ora di agire, perché nessuno merita di vivere nell'ombra e nel dolore.

Detenuto 40enne si toglie la vita a Vasto: Uilpa denuncia una "strage infinita". Un nuovo tragico episodio scuote il sistema carcerario italiano. Questa mattina, 6 luglio, nella casa di lavoro di Vasto, in Abruzzo, un detenuto di circa 40 anni si è tolto la vita impiccandosi nella propria cella. L'uomo, affetto da disturbi psichici noti ed inserito nell' Articolazione per la Tutela della Salute Mentale, è stato trovato ormai privo di vita dal personale della struttura. Nonostante i tentativi di intervento, non è stato possibile salvarlo. Si tratta del 37° suicidio in carcere dall'inizio del 2025, a cui si sommano anche tre operatori penitenziari deceduti nello stesso arco di tempo.