Incidente sulla statale | sei veicoli coinvolti e sette feriti

Un grave incidente sulla statale 100 a Gioia del Colle ha coinvolto sei veicoli e provocato sette feriti. La carreggiata in direzione Bari è stata immediatamente chiusa al traffico all’altezza del km 37,000, generando disagi e code. La scena è ancora sotto controllo delle autorità, che stanno lavorando per garantire la sicurezza e chiarire le cause dell’incidente. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e riapertura della strada.

🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla statale: sei veicoli coinvolti e sette feriti

