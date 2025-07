Palazzina esplosa a Torino per una vendetta amorosa | il piano del vigilante per distruggere la ex compagna

Una tragica esplosione a Torino scuote la città, rivelando un inquietante piano di vendetta amorosa. Giovanni Zippo, guardia giurata e autore del devastante gesto, è stato arrestato e ora lotta tra la vita e la morte per le gravi ustioni riportate. La vicenda apre una finestra inquietante sulla fragile linea tra passione e follia, lasciando tutti a chiedersi: cosa spinge a compiere atti così estremi?

Giovanni Zippo, impiegato come guardia giurata ed autore dell'esplosione, è stato arrestato ed è ora ricoverato in ospedale nel reparto grandi ustioni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Palazzina esplosa a Torino per una "vendetta" amorosa: il piano del vigilante per distruggere la ex compagna

