Condannato per la strage di Corinaldo evade dopo la laurea in legge e fa perdere le sue tracce

Una fuga che scuote l’Italia: Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, scompare nel giorno della sua laurea in legge all’Università di Bologna. Dopo aver raggiunto un traguardo importante, decide di sparire nel nulla, lasciando tutti senza parole. Cosa si nasconde dietro questa decisione? E quali saranno le conseguenze di questa misteriosa sparizione? La vicenda continua a tenere col fiato sospeso l’opinione pubblica.

Bologna, 6 luglio 2025 – Si è laureato in legge all'Università di Bologna, ma dopo la cerimonia per il conferimento della laurea si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Risulta irreperibile da giovedì Andrea Cavallari, 26 anni, componente della banda dello spray che l'8 dicembre 2018 provocò la morte di sei persone alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, durante il concerto di Sfera Ebbasta. Condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo (Ancona), provocata dal tentativo di rapina con lo spray urticante nella discoteca, come riporta il Corriere di Bologna, non ha più dato sue notizie e non ha fatto ritorno in carcere.

