Ricovero d’urgenza per Mario Adinolfi dopo l’Isola dei famosi | cosa gli è successo e come sta

Un ritorno a casa più movimentato del previsto per Mario Adinolfi, che dopo 62 giorni sull’Isola dei Famosi 2025 si è trovato subito in ospedale. Il giornalista e politico romano, classe 1971, aveva appena riabbracciato l’Italia quando, poche ore dopo l’atterraggio a Roma, ha avuto un malore improvviso. Scopriamo cosa gli è successo e come sta ora, mentre i medici lo tengono sotto stretta osservazione.

Un ritorno a casa più movimentato del previsto per Mario Adinolfi, che dopo l’avventura a L’ Isola dei Famosi 2025 è finito direttamente in ospedale. Il giornalista e politico romano, classe 1971, era appena rientrato in Italia dopo 62 giorni trascorsi sull’isola in Honduras, dove si è classificato secondo dietro Cristina Plevani, vincitrice dell’edizione. Ma l’impatto con la realtà è stato brusco: poche ore dopo l’atterraggio a Roma, Adinolfi è stato costretto a un ricovero d’urgenza, a causa di un malore legato – con tutta probabilità – allo stress fisico subito durante il reality. A raccontarlo è stato lo stesso Adinolfi, che ha voluto rassicurare i suoi fan pubblicando su Facebook alcune foto che lo mostrano steso su un letto d’ospedale, con una flebo al braccio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

