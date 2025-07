Douglas Luiz Juve la sua avventura in bianconero è già al capolinea | la Premier League lo chiama Possibile scambio con Sancho?

La storia di Douglas Luiz con la Juventus sembra giungere a un capitolo conclusivo, ma il mondo del calcio è sempre in fermento. Con il suo futuro che si fa incerto, la Premier League potrebbe rappresentare una nuova sfida, magari con uno scambio d’alto profilo con Sancho. Gli occhi dei tifosi sono puntati sulle prossime mosse del club: sarà davvero il momento di cambiare pagina?

Douglas Luiz Juve, la sua avventura in bianconero è già al capolinea: gli aggiornamenti sulle mosse del club. Douglas Luiz sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura con la Juventus. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani della dirigenza bianconera. Il calciomercato Juve, infatti, ha comunicato al giocatore che non fa parte del progetto tecnico, invitandolo a cercare una nuova squadra. Un passo importante, considerando che il club bianconero sta concentrando le sue forze sul rafforzamento del centrocampo, con l’obiettivo di puntare su altri profili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, la sua avventura in bianconero è già al capolinea: la Premier League lo chiama. Possibile scambio con Sancho?

In questa notizia si parla di: luiz - avventura - capolinea - douglas

Douglas Luiz out, la Juve chiama in Portogallo. E Comolli snobba la priorità di Giuntoli; Juventus: Douglas Luiz in crisi, è finita con Alisha Lehmann?; Nuova Juve, i tre colpi per tornare grande: cessioni, ritorni e obiettivi.

Douglas Luiz out, la Juve chiama in Portogallo. E Comolli snobba la priorità di Giuntoli - La richiesta per l'ultimo obiettivo e la situazione legata al brasiliano. Come scrive tuttosport.com

Pagina 3 | Douglas Luiz out, la Juve chiama in Portogallo. E Comolli snobba la priorità di Giuntoli - La richiesta per l'ultimo obiettivo e la situazione legata al brasiliano. Da tuttosport.com