Ucraina raid russi nel Donetsk e nel Kherson | tra i morti anche un bimbo Sindaco Kiev chiede a Merz missili Taurus

Le tensioni tra Ucraina e Russia si intensificano, con raid devastanti nel Donetsk e Kherson che hanno causato vittime civili, tra cui un bambino innocente. La situazione si aggrava ulteriormente: il sindaco di Kiev chiede a Merz l’invio di missili Taurus per difendere la capitale. In questo scenario drammatico, l’Europa si trova di fronte a una sfida cruciale per garantire sicurezza e pace nella regione.

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco immediato, mentre il presidente ucraino Zelensky invita Putin a un incontro in Turchia.

