The Voice senior novembre 2025 Antonella Clerici tornerà alla guida dello show canoro di Rai1 | la data di inizio

Prepariamoci a vivere emozioni uniche con la sesta stagione di The Voice Senior, che tornerà su Rai1 il 14 novembre 2025. Dopo il successo delle edizioni precedenti, Antonella Clerici sarà ancora una volta alla guida di questo straordinario show musicale dedicato agli over 60, dimostrando come la passione e il talento non abbiano età. Non perdete l’appuntamento: un nuovo capitolo di musica e emozioni sta per cominciare!

Antonella Clerici tornerà a condurre The Voice Senior nella prossima stagione di Rai1. L'annuncio della riconferma del programma musicale che offre una seconda occasione agli over 60 e della conduzione affidata ad Antonella Clerici, è arrivata nel corso della presentazione del nuovo palinsesto Rai 20252026. The Voice senior 2025-2026, quando in TV. L'appuntamento con la sesta edizione di The Voice senior è fissato per il 14 novembre. Il fortunato programma di Rai Uno avrà una durata di sei settimane, e si concluderà il 19 dicembre, con una finalissima che vedrà molti ospiti in studio. Il programma musicale che già nelle passate edizioni ha fatto registrare ottimi indici di ascolto, si riconferma nella serata del venerdì con una formula rimasta pressoché invariata.

