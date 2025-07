LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | alle 11.35 il via alla cronometro attesa per le big

Benvenuti alla diretta della tappa di oggi del Giro d’Italia Femminile 2025! Alle 11:35, prende il via la tanto attesa cronometro, che promette emozioni e sorprese. Le protagoniste si sfideranno su un percorso che potrebbe già delineare la classifica generale. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, momenti di tensione e le prime battute di questa entusiasmante giornata di ciclismo femminile. Non perdetevi neanche un istante!

11:27 Prima italiana a partire Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo), che scatterà subito dopo l'oceanica. 11:22 Prova contro il tempo che decreterà i primi distacchi di questa edizione. Via alle 11.35 con l'australiana Amber Pate (Liv AlUla Jayco). 11:17 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima tappa del Giro d'Italia femminile. Poco meno di 20 minuti all'inizio della cronometro di Bergamo. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d'Italia femminile 2025. Si parte subito forte con la cronometro che inizierà e terminerà a Bergamo.

