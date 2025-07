Concorso secondaria PNRR2 ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO

Se stai preparando il concorso secondaria PNRR2, conoscere i dettagli sulla valutazione della prova pratica è fondamentale per orientarti al meglio. L’ultima aggiornamento chiarisce come si svolge la prova e come viene calcolato il punteggio complessivo, che deve superare i 70/100. Scopri tutte le indicazioni essenziali per affrontare con successo questa fase cruciale e aumentare le tue possibilità di successo. Ecco come prepararti al meglio per affrontarla con sicurezza.

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DDG n. 30592024: per alcune classi di concorso la prova orale si scinde in prova orale vera e propria e prova pratica. Il punteggio sarà la media matematica delle due prove e dovrà essere di almeno 70100 per considerarsi superata. L'articolo Concorso secondaria PNRR2, ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

