Meteo stop al caldo record e via ai nubifragi | allerta arancione in Lombardia

Dopo giorni di caldo record che hanno messo a dura prova l’Italia, un cambiamento repentino sta per scuotere la Penisola. Al Nord scoppiano i nubifragi con un’allerta arancione in Lombardia, mentre al Sud le temperature si mantengono elevate. Mercoledì arriverà un deciso calo termico, fino a 10 gradi, portando sollievo ma anche disagi. La natura ci ricorda che nulla è stabile: prepariamoci a questa svolta meteorologica.

Il caldo record, che negli ultimi giorni ha messo in ginocchio l'Italia, ha le ore contante. Mentre al Sud le temperature continuano ad essere elevate, al Nord è scattata l'allerta nubifragi. Previsto per mercoledì un abbassamento delle temperature attuali su tutta la Penisola: il calo termico potrebbe raggiungere anche di 10 gradi in alcune regioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meteo, stop al caldo record e via ai nubifragi: allerta arancione in Lombardia

In questa notizia si parla di: caldo - record - nubifragi - allerta

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

Nubifragi e grandinate al Nord, ancora caldo record al Sud: voli dirottati a Orio al Serio. Allerta maltempo anche domenica – Foto e Video Vai su X

Calano le temperature nelle regioni del Nord, ma arrivano nubifragi e grandinate. Situazioni critiche a Como e Bergamo, mentre a Milano il Seveso è di nuovo osservato speciale. Nel centro-sud invece è ancora caldo record Vai su Facebook

Italia divisa tra nubifragi e caldo rovente. Oggi allerta arancione per temporali in Lombardia - Aggiornamento del 06 Luglio delle ore 11:09; Caldo record e nubifragi in Italia: allerta meteo e divieti lavoro al Sud; Allerta meteo per grandine e temporali domenica 6 luglio, allarme della Protezione civile in nove regioni.

Allerta maltempo: caldo record dalle ore contate e primi nubifragi al nord - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... msn.com scrive

Caldo record e nubifragi in Italia: allerta meteo e divieti lavoro al Sud - L’Italia affronta una crisi climatica con caldo estremo al Sud e violenti temporali al Nord. Da msn.com