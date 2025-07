Motocross d’epoca | Alessandro Orbati è campione europeo Storico trionfo per Arezzo in Germania

L’emozione del motocross d’epoca si accende con l’impresa di Alessandro Orbati, campione europeo storico e orgoglio di Arezzo. Con passione e talento, il pilota aretino ha conquistato il titolo in Germania, portando i colori della sua città e dell’Italia sul gradino più alto del podio. Un trionfo che consacra una disciplina fatta di tecnica, cuore e tradizione, scrivendo una pagina memorabile nello sport locale e internazionale.

Alessandro Orbati ha portato in alto i colori di Arezzo e dell’Italia conquistando il titolo di Campione Europeo di Motocross d’Epoca. L’impresa è arrivata ieri in Germania, dove il pilota aretino, in sella a una storica moto Villa, ha dominato le manche con determinazione, tecnica e cuore. Portacolori dell’ Associazione Motociclistica Aretina, Orbati ha scritto una pagina memorabile dello sport locale, centrando il successo in una disciplina affascinante, dove la passione si intreccia con la storia del motociclismo. « La moto Villa è parte della tradizione del nostro sport – ha commentato Orbati con emozione – Vincere con lei ha un significato speciale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Motocross d’epoca: Alessandro Orbati è campione europeo. Storico trionfo per Arezzo in Germania

