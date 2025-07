Australia terrore in spiaggia | squalo attacca un surfista e lo segue fino a riva

Un terribile episodio scuote le spiagge australiane: uno squalo ha attaccato un giovane surfista di soli 16 anni nel Nuovo Galles del Sud, lasciandolo gravemente ferito e seguendo i soccorritori fino alla riva. Un episodio che riaccende i timori per la sicurezza in mare e mette in discussione le misure di prevenzione. La vicenda si conclude con il coraggio e la prontezza degli operatori di salvataggio.

Un surfista sedicenne è rimasto gravemente ferito nel Nuovo Galles del Sud il 29 giugno dopo essere stato attaccato da uno squalo. Dopo l'aggressione, l’animale avrebbe addirittura seguito i soccorritori del ragazzo nelle acque poco profonde, mentre lo tiravano a riva. Secondo News.com.au, lo squalo ha attaccato il lato destro del corpo dell'adolescente, ferendolo a una gamba, una mano e un braccio. Dopo l'incidente, il ferito è stato trasportato in elicottero in un ospedale locale. Guarda il video girato da alcuni turisti presenti sul posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Australia, terrore in spiaggia: squalo attacca un surfista e lo segue fino a riva

