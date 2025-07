Calciomercato Juve cinque bianconeri in partenza | il punto su tutti i movimenti e sul tesoretto per la sessione estiva Le cifre

Il calciomercato della Juventus si prepara a segnare un importante capitolo con cinque bianconeri pronti a lasciare Torino, aprendo nuove opportunità e generando un tesoretto che potrebbe fare la differenza nella sessione estiva. Tra valutazioni e trattative in corso, il club punta a rinforzare la rosa, mantenendo alta l’attenzione sui movimenti di mercato più strategici. Tutti i dettagli su chi potrebbe partire e sul budget disponibile, nel nostro approfondimento.

Calciomercato Juve, cinque bianconeri in partenza: ecco chi potrebbe salutare presto Torino. Tutti i dettagli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve sta vivendo un’intensa fase di valutazione per alcuni giocatori che potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane. Il mercato in uscita, dunque, è un tema caldo, e diversi giocatori potrebbero già salutare la Vecchia Signora per cercare nuove destinazioni. La Juventus, infatti, è pronta a fare spazio in rosa e ottimizzare il bilancio, con alcuni giocatori che sembrano destinati a partire a breve. Calciomercato Juve: Nico Gonzalez, Vlahovic e Douglas Luiz: i top in uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, cinque bianconeri in partenza: il punto su tutti i movimenti e sul tesoretto per la sessione estiva. Le cifre

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - cinque - bianconeri

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

David alla Juve: le cifre ufficiali dell'operazione e l'impatto a bilancio L’attaccante canadese ha ufficialmente firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri per cinque anni: i dettagli dell’affare. La Juventus ha messo le mani su Jonathan David. L’attaccante cl Vai su Facebook

#Tudor e il club sono concordi Ecco i cinque bianconeri intoccabili Vai su X

Juve, David è ufficiale: 'Un onore essere qui'; Juventus, prende quota Laporte: il piano dei bianconeri; Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni.

Calciomercato Juve, il futuro di un bianconero è sempre più in bilico! Potrebbe lasciare Torino se… Gli aggiornamenti sul possibile rinnovo - Calciomercato Juve, il futuro di un bianconero è sempre più in bilico: tutto quello che c’è da sapere La Juve si trova a un bivio riguardo al futuro di Weston McKennie. Si legge su juventusnews24.com

Juve: i bianconeri non mollano la pista Dodo, idea Bissouma per il centrocampo - La Vecchia Signora in pressing sull'esterno viola, intanto per la mediana si valuta il classe '96 del Tottenham ... Lo riporta it.blastingnews.com