Estate 2025 l’esodo è cominciato | ecco i consigli per partire preparati

Preparazione. Per affrontare al meglio l’esodo estivo 2025, ecco alcuni consigli utili per partire sereni e godersi le vacanze senza stress, anche in un panorama in continua evoluzione.

L'esodo estivo è ufficialmente cominciato. L'estate 2025 entra nel vivo e milioni di italiani si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, tra mare, montagna e borghi dell'entroterra. Autostrade congestionate, treni pieni, aeroporti affollati: il copione è sempre lo stesso, ma ogni anno con qualche variabile in più. Tra caldo record, prezzi in rialzo e nuovi scenari internazionali, partire oggi richiede più attenzione e organizzazione. Ecco allora una serie di consigli utili per affrontare l'esodo con buon senso e, soprattutto, sicurezza. Secondo le stime di Viabilità Italia, i primi due weekend di luglio registrano un traffico in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024.

