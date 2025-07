I Peccatori e il nuovo Blade sono collegati in un modo che non fa piacere ai fan

I fan Marvel sono in fermento per il reboot di Blade, con Mahershala Ali pronto a interpretare il celebre Daywalker. Tuttavia, le ultime notizie dipingono un quadro di incertezza e ritardi che alimentano dubbi sul suo debutto. Inaspettatamente, il produttore de I Peccatori, Sev Ohanian, ha svelato un "divertente Easter egg Marvel", lasciando intravedere connessioni sorprendenti tra i due progetti e alimentando l’attesa...

Il reboot di Blade del Marvel Cinematic Universe, che avrebbe dovuto vedere il premio Oscar Mahershala Ali nei panni del nuovo Daywalker, è in un limbo di sviluppo da anni. Le ultime notizie hanno fatto percepire ai fan Marvel l'idea di non vedere mai in azione il Blade di Ali. Parlando con ScreenCrush, il produttore de I Peccatori, Sev Ohanian, ha rivelato un " divertente Easter egg Marvel ", affermando che i Marvel Studios hanno venduto tutti i costumi originariamente realizzati per il reboot di Blade al team di produzione. Ohanian, anche produttore esecutivo dell'ultima serie MCU su Disney+, Ironheart, ha affermato che alcuni dei costumi indossati dalle comparse nel film vampiresco di Coogler provengono dal progetto Blade.

I Peccatori: il produttore parla del legame con il reboot di Blade - Sev Ohanian, produttore di "I Peccatori", ha svelato un dettaglio sorprendente: i costumi del non ancora realizzato reboot di "Blade" sono stati usati nel suo film, involontariamente rivelando qualche spoiler sul progetto Marvel in fase di sviluppo.

