Mo Netanyahu Inaccettabili le richieste di Hamas per la tregua

In un contesto di crescente tensione, il primo ministro israeliano Netanyahu respinge con fermezza le richieste di Hamas per una tregua, definendole inaccettabili. Nonostante ciò, Israele ha dato il via libera ai negoziati, sostenuti dalla proposta del Qatar. La delegazione israeliana partirà domenica per Doha, segnando un passo cruciale verso possibili soluzioni. La strada verso la pace rimane intricata e irta di sfide.

MILANO (ITALPRESS) – “Le modifiche richieste da Hamas alla proposta non sono accettabili per Israele”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, il quale ha comunque dato il suo ok alla prosecuzione dei negoziati, sulla base della proposta del Qatar alla quale Israele ha già dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirà domenica per i colloqui a Doha.(ITALPRESS). Foto: Ipa Agency L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

