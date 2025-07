Tragedia a Luzzana | morto motociclista di 52 anni in un terribile scontro sulla Statale 42 del Tonale

Una tragedia scuote Luzzana, nel Bergamasco, dove un violento scontro tra moto e auto sulla Statale 42 del Tonale ha causato la morte di un motociclista di 52 anni. L’incidente, avvenuto sabato 5 luglio, ha lasciato la comunità sgomenta, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause. Per rimanere aggiornati su questa drammatica vicenda e altre notizie di cronaca, ABBONATI A DAYITALIANEWS.

Impatto violento tra moto e auto sulla Statale 42. Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, sabato 5 luglio, a Luzzana, in provincia di Bergamo. Un motociclista ha perso la vita in seguito a una collisione con un'automobile lungo la strada statale 42 del Tonale. La vittima. La vittima dell'incidente è R.F. di 52 anni, residente a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano. Era in sella alla sua moto per un giro nell'Alto Sebino e stava facendo ritorno a casa nel pomeriggio, quando si è trovato coinvolto nel tragico impatto. La dinamica dell'incidente.