Marek Hamsik si ritira dal calcio giocato Napoli gli regala una targa | Capitano indimenticabile

Nel cuore di Napoli si spegne una stella che ha illuminato il calcio con il suo talento e la sua passione. Marek Hamsik, leggendario capitano del Napoli, si ritira lasciando un’eredità indelebile. La città gli rende omaggio con una medaglia e una targa, simboli di un amore reciproco e di un’indimenticabile carriera. Continua a leggere per scoprire come il sogno azzurro si trasforma in eterna memoria.

Medaglia e targa del Comune di Napoli a Marek Hamsik, storico capitano del Club Azzurro, nel giorno della partita di addio al calcio giocato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiamata a sorpresa nella notte: Marek Hamsik sarà il nuovo allenatore | Pronto a scrivere la storia - In una notte che nessuno si aspettava, il mondo del calcio è stato scosso da una notizia esplosiva: Marek Hamsik, leggenda del Napoli, prende le redini di una squadra come nuovo allenatore.

Callejon senza giri di parole nel raccontare il legame con Dries Mertens durante "Punto 17", partita di addio al calcio di Marek Hamsik Questa gara sarĂ anche l'ultima partita da calciatore del belga, che ha recentemente annunciato il ritiro dal calcio giocato. Vai su Facebook

VIDEO - Mertens annuncia l’addio al calcio giocato: “L’ultima gara insieme a Marek Hamsik, un bacio da Napoli” Vai su X

Hamsik dice addio al calcio giocato: "Tante squadre mi volevano, anche l'Inter" - Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, soprattutto con le maglie del Napoli e della Nazionale slovacca, Marek Hamsik dice ufficialmente addio al calcio. Da msn.com

Addio al calcio di Hamsik: il Napoli batte 5-4 la Slovacchia, ultima anche per Mertens - Marek Hamsik saluta il calcio insieme a Dries Mertens: Napoli- calciomercato.com scrive