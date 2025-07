Ter Stegen Inter la smentita del Corriere dello Sport | non trovano riscontro le voci dalla Spagna i piani per la porta sono già definiti!

Le voci di un possibile arrivo di Ter Stegen all'Inter sono state smentite dal Corriere dello Sport, che conferma come i piani per la porta siano già definiti. La querelle sul portiere spagnolo si sgonfia, lasciando spazio a strategie ben chiare da parte della società nerazzurra. Sommer via? Ecco l’idea del club, che punta su una soluzione diversa. La squadra si concentra ora sul futuro senza distrazioni esterne.

Ter Stegen Inter, la smentita sulle voci dalla Spagna: i piani per la porta sono già definiti! Sommer via? Ecco l’idea del club. I dirigenti del mercato Inter non hanno intenzione di affondare il colpo per Marc-André ter Stegen. Le indiscrezioni rimbalzate dalla Spagna nelle ultime ore, che accostavano il portiere tedesco in uscita dal Barcellona alla squadra nerazzurra, non trovano alcun riscontro concreto. A fare chiarezza è il Corriere dello Sport, secondo cui il club milanese ha già pianificato da tempo la propria strategia per la porta in vista della stagione 2025-26. Ter Stegen, classe 1992 e da anni punto di riferimento del Barcellona, sembra ormai destinato a salutare la Catalogna dopo una stagione difficile e un rapporto logorato con l’ambiente blaugrana. 🔗 Leggi su Internews24.com