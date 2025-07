Gaza almeno 23 morti in attacco Israele

Le tensioni in Medio Oriente continuano a intensificarsi: questa mattina, almeno 23 palestinesi, tra cui bambini innocenti, hanno perso la vita a Gaza in un'ondata di attacchi aerei israeliani. Le operazioni militari, concentrate nel quartiere di Sheikh Radwan, aggravano ulteriormente una situazione già fragile. La comunità internazionale osserva con preoccupazione gli sviluppi di un conflitto che minaccia di coinvolgere l’intera regione, lasciando irrisolti i problemi di fondo e alimentando un ciclo di violenza difficile da fermare.

A Gaza almeno 23 palestinesi, tra cui bambini, sono rimasti uccisi e diversi altri feriti questa mattina, mentre gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato una serie di attacchi sulla Striscia, secondo fonti mediche e testimoni oculari. L'attacco piĂą importante è avvenuto nel quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza City, dove un raid aereo israeliano ha colpito un'abitazione che ospitava sfollati. Fonti mediche hanno confermato che almeno 10 civili sono rimasti uccisi nell'attacco, altri sono rimasti feriti e diverse persone risultano ancora disperse sotto le macerie.

