Elon Musk entra ufficialmente nel panorama politico statunitense, annunciando la nascita dell’America Party. Con un rapporto di 2 a 1, promette di sfidare il sistema monopartitico e di restituire ai cittadini la loro libertà. Questa mossa potrebbe rivoluzionare l’arena politica americana, offrendo una nuova alternativa ai tradizionali schieramenti. Ma quale sarà il vero impatto di questa novità? Solo il tempo dirà se Musk riuscirà a cambiare le regole del gioco.

«Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete! Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l’America Party è stato fondato per restituirvi la vostra libertà». Lo ha scritto nella tarda serata di sabato in un post su X Elon Musk a nnunciando la nascita di un terzo partito negli Stati Uniti. «Il modo con cui intendiamo rompere il sistema monopartitico – prosegue il miliardario sudafricano – è utilizzando una variante con cui Epaminonda distrusse il mito dell’invincibilità spartana a Leuttra: una forza estremamente concentrata in un punto preciso del campo di battaglia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Musk scende in campo e annuncia il Partito dell’America. Ma non potrà mai prendere il posto di Trump

