udom lombardi doppio colpo blu basket saluta samuele moretti

La Blu Basket Bergamo si prepara a fare un salto di qualità con un doppio colpo di mercato. Udom e Lombardi, veterani e garanzie di esperienza, portano in dote talento e carattere, pronti a rafforzare la squadra sotto canestro. Con il loro arrivo, coach Zanchi potrà contare su due pedine di grande livello per affrontare al meglio la prossima sfida stagionale. La stagione si apre così con entusiasmo e ambizione, e l'obiettivo è chiaro: crescere e vincere insieme.

Bossi, Bogliardi, Bartoli, Loro. Dopo l’annuncio degli esterni e dei registi, la Blu Basket Bergamo ha spostato il focus sulla fisicità sotto canestro e non solo. E dunque ecco il doppio colpo: Mattia Udom ed Eric Lombardi, veterani del basket italiano con esperienze importanti in Serie A. Entrambi classe 1993, entrambi chiamati a dare un contributo importante alla squadra di coach Andrea Zanchi. Lombardi, 32enne ala piemontese, è già stato alla Blu Basket nel suo periodo trevigliese per la stagione 202223, dopo una lunga esperienza iniziata a Biella, poi proseguita tra Brescia, Pistoia, Treviso, Napoli e la scorsa stagione a Pesaro dopo un passaggio anche a Brindisi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it