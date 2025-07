Vibo Valentia Francesco Bevilacqua | Deluso dalla destra calabrese sogno un terzo polo fondato su progetto e collettività

Vibo Valentia, Francesco Bevilacqua rompe il silenzio e si schiera: deluso dalla destra calabrese, sogna un terzo polo fondato su progetto e collettività. Con un messaggio diretto sui social, l’ex senatore invita a riflettere sulle tensioni interne del centrodestra locale e rilancia la proposta di un’alternativa forte e unitaria. “Mi piacerebbe far nascere un nuovo percorso politico che guardi al futuro della Calabria,” conclude, puntando a un cambiamento reale e condiviso.

L’ex senatore Francesco Bevilacqua rompe il silenzio e affida ai social un messaggio chiaro e diretto: nonostante la sua storia politica mai vicina alla sinistra, è l’attuale clima che si respira in alcune aree della destra calabrese a creargli “sincero imbarazzo”. Bevilacqua denuncia un “cattivo odore” che starebbe crescendo nel centrodestra locale e lancia, con un gruppo di amici, la suggestione di un nuovo percorso. “Mi piacerebbe far lievitare un terzo polo – scrive – che possa distinguersi per progettualità e comportamenti, che metta al primo posto i bisogni collettivi e non gli interessi individuali”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it