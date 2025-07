Reggio Emilia bimbo trova soldi per strada e li dona alla Caritas | Un segno che ci dà fiducia nel futuro

In un gesto che commuove il cuore, un bambino di Reggio Emilia ha trovato dei soldi per strada e, con autentica generosità, li ha donati alla Caritas, affinché possano aiutare chi è in difficoltà. Con un biglietto dolce e sincero, ha scritto: "Li ho trovati, li dono a voi, un abbraccio." Un esempio luminoso di fiducia nel futuro, che ci invita a riflettere sul valore della solidarietà e dell’umanità.

"Li ho trovati, li dono a voi, un abbraccio", ha scritto il piccolo nel biglietto consegnando la somma per donarla a chi ne ha più bisogno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, bimbo trova soldi per strada e li dona alla Caritas: "Un segno che ci dà fiducia nel futuro"

In questa notizia si parla di: reggio - emilia - bimbo - trova

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

(? Matteo Pignagnoli) Un gesto spontaneo, come se si trattasse della cosa più naturale del mondo, quando invece non è mai così scontato. Protagonista di questa storia un bambino residente a Casina, in provincia di Reggio Emilia, dove frequenta la scuola Vai su Facebook

Bimbo trova soldi a terra e li dà alla Caritas: «In una lettera con un biglietto» Vai su X

Reggio Emilia, bimbo trova soldi per strada e li dona alla Caritas: Un segno che ci dà fiducia nel futuro; Reggio Emilia, bambino trova dei soldi a terra e li dona alla Caritas: «Poteva comprarsi dei giochi, ha scelto di aiutare chi ha bisogno»; Bimbo trova dei soldi per strada e li dona alla Caritas: Un piccolo segno che ci dà fiducia nel futuro.

Reggio Emilia, bimbo trova soldi per strada e li dona alla Caritas: "Un segno che ci dà fiducia nel futuro" - In un mondo spesso segnato da egoismo, un bambino di Casina, in provincia di Reggio Emilia, ha dato una lezione di generosità. Riporta msn.com

Bimbo trova soldi a terra: "Caritas, li regalo a voi" - Tornati a casa, in Appennino, ha deciso di donarli a chi è più bisognoso. Secondo msn.com