Daredevil | Rinascita una star della serie ammette i piani per una terza stagione

Daredevil: Rinascita ha conquistato il cuore dei fan, riproponendo con brio l’iconico eroe nell’universo Marvel. Dopo il successo della prima stagione, la conferma di una seconda e addirittura di una terza si fa sempre più concreta, a condizione che gli obiettivi vengano mantenuti. La serie si sta preparando a stupire ancora, e l’attesa cresce: tutto è pronto per un nuovo capitolo che promette emozioni da brivido.

