anticipazioni sarabanda celebrity gli ospiti del 6 luglio

Domenica sera si trasforma in un grande palcoscenico di musica, sfide e divertimento su Italia 1 con Sarabanda Celebrity. La quinta puntata dell’8 luglio promette emozioni, risate e ospiti sorprendenti che renderanno questa serata imperdibile per tutta la famiglia. Con Enrico Papi alla guida, il divertimento è garantito: preparatevi a scoprire chi salirà sul palco e quali sorprese ci attendono!

Domenica sera ormai fa rima con musica, sfide e spettacolo. Su Italia 1, l’appuntamento con Sarabanda Celebrity è diventato un rituale leggero e nostalgico, capace di riunire famiglie e appassionati di quiz davanti alla TV. Il 6 luglio va in onda la quinta puntata di questa nuova edizione, condotta come sempre da un instancabile Enrico Papi, che tra tormentoni, battute e ironia accompagna gli spettatori in un viaggio tra note famose, errori esilaranti e imprevedibili colpi di scena. Il format è quello che ha fatto la storia del piccolo schermo, ma aggiornato in chiave celebrity. Due squadre di vip, otto protagonisti in tutto, si sfidano a suon di canzoni in una scaletta di giochi diventati cult, come il 7Ă—30, la Compilation e la mitica Asta musicale con l’intramontabile “la indovino con una. 🔗 Leggi su Dilei.it