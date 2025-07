Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 10 | 25

Benvenuti dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio regionale che vi tiene aggiornati sulle condizioni del traffico nel Lazio. Oggi, 6 luglio 2025 alle ore 10:25, si registrano alcuni disagi sulla viabilità di Roma e dintorni: un incidente sul Raccordo Anulare crea code tra Aurelia e Montespaccato, mentre rallentamenti si segnalano sulla via Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro, e sulla Pontina in direzione Civitavecchia. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli su come evitare i tempi di attesa.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in strada interna un incidente crea code tra Aurelia e Montespaccato cose per traffico sulla via Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia sulla Pontina presenti rallentamenti tra accordo anulare il castello di Decima in direzione Latina rallentamenti anche su via Nettunense tra Aprilia e via genio civile in direzione Anzio passiamo ai lavori domani 7 luglio iniziano i lavori di riqualificazione della Stazione Euclide sulla ferrovia roma-civitacastellana-viterbo fino al 6 agosto i treni in direzione Montebello transiteranno senza fermarsi la fermata sarà regolarmente effettuata invece dai treni in direzione Flaminio per il trasporto ferroviario dalle ore 21 di domani lunedì 7 luglio alle ore 18 di martedì 8 luglio è indetto uno formazione del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 da Claudio di felice e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio

