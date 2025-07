Tragedia al Camp Mystic | alluvione in Texas 51 morti 27 bambine ancora disperse

Al cuore del Texas, lungo le sponde del fiume Guadalupe, si sta consumando una tragedia che segnerà per sempre questa regione. Le violente inondazioni hanno mietuto almeno 51 vittime, tra cui 15 bambini, e 27 bambine sono ancora disperse nel caos che ha travolto il Camp Mystic. La comunità si stringe nel dolore mentre le squadre di soccorso combattono contro il tempo per trovare speranza e salvarle.

Lungo le sponde del fiume Guadalupe, in Texas, si sta consumando una delle peggiori tragedie naturali degli ultimi anni. Almeno 51 persone hanno perso la vita a causa delle violente inondazioni che hanno colpito l’area, tra cui 15 bambini. La piena ha travolto senza scampo strade, case e un campo estivo cristiano, il Camp Mystic, dove 27 bambine risultano ancora disperse. Il bilancio delle vittime si è aggravato ora dopo ora, mentre le squadre di soccorso scavano nel fango alla ricerca di superstiti. Il campo estivo ospitava circa 750 ragazze quando, venerdì, in coincidenza con l’inizio del weekend del 4 luglio, si è abbattuto un improvviso nubifragio che ha trasformato il fiume Guadalupe in un torrente di fango e detriti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

