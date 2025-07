L’accusa di Saint-Maximin | Il Fenerbahce ha cercato di doparmi I turchi annunciano azioni legali

Allan Saint-Maximin scaglia un duro j’accuse contro il Fenerbahçe, accusandolo di aver tentato di doparlo durante la sua ultima stagione. Dopo un rapporto complicato e una parentesi non brillante con Mourinho, le accuse pesanti del calciatore turco hanno scosso il mondo dello sport. La società ha già annunciato azioni legali, lasciando in sospeso il futuro di questa intricata vicenda. Un caso destinato a far parlare a lungo negli ambienti calcistici.

Sono accuse decisamente pesanti quelle che Allan Saint-Maximin ha mosso nei confronti del Fenerbahce, con il quale ha militato nell’ultima stagione dopo il prestito dell’Al-Ahli, non vivendo una stagione positiva anche per il rapporto mai sbocciato anche con Mourinho. Il classe ’97 ha infatti rivelato di come il club turco avrebbe provato a doparlo, a cui ha fatto seguito la replica della società, che ha promesso azione legali. L’attacco di Saint-Maximin. In un’intervista sul canale dello youtuber Zack Nani, Saint-Maximin ha così attaccato il Fenerbahce: “Il motivo per cui il Fenerbahce non è riuscito a diventare campione è che il club era circondato da fattori estranei al calcio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’accusa di Saint-Maximin: “Il Fenerbahce ha cercato di doparmi”. I turchi annunciano azioni legali

