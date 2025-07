Mercato in uscita Mazzocchi e Ambrosino nel mirino della Cremonese Schira

Il mercato in uscita del Napoli si infiamma, con Mazzocchi e Ambrosino nel mirino della Cremonese, secondo Nicolò Schira. La squadra di Conte cerca di liberarsi di alcuni esuberi per fare spazio ai nuovi rinforzi, mentre i due talenti potrebbero presto vestire la maglia grigiorossa. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le società e contribuire a definire le strategie di mercato delle prossime settimane.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita cercando di piazzare i calciatori che non rientrano nel progetto azzurro targato Conte. Oltre a Cajuste, prossimamente potrebbero lasciare l’ombra del Vesuvio anche Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino. Stando a quanto riferisce Nicolò Schira, il difensore e il giovane attaccante sarebbero entrambi finiti nel mirino della neopromossa Cremonese. Ambrosino e Mazzocchi verso la Cremonese. L’esperto di mercato ha dato le notizie proprio nelle ultime ore tramite post su “X”. Ecco quanto scritto dal giornalista: “La Cremonese ha mostrato interesse per il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mercato in uscita, Mazzocchi e Ambrosino nel mirino della Cremonese (Schira)

Futuro da scrivere per Giuseppe Ambrosino Il talento classe 2003 di proprietà del Napoli è al centro di un duello di mercato: ? Il Cagliari ha chiesto informazioni per un prestito ? La Cremonese spinge per l’acquisto a titolo definitivo, offrendo 3 milioni Ma Vai su Facebook

