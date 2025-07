Inter difesa da ringiovanire | il primo nome della lista è Giovanni Leoni il predestinato del Parma

L'Inter campione d’Italia si prepara a difendere il suo tricolore, ma il futuro della difesa sembra puntare su un nome che riscopre il valore della gioventù: Giovanni Leoni. Tra veterani e nuove speranze, la rosa necessita di un cambio di passo per restare competitiva. È il momento di investire nel talento del predestinato del Parma, che potrebbe rinnovare il volto della retroguardia nerazzurra e scrivere una nuova pagina di successo.

Inter, troppi veterani dietro: il futuro della difesa passa da Giovanni Leoni. L’ Inter campione d’Italia si prepara a difendere lo scudetto, ma la prossima stagione potrebbe iniziare con una retroguardia. d’esperienza, forse troppa. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport con un dato inequivocabile: Acerbi avrà 37 anni e 6 mesi, Sommer 36 e 8, Darmian 35 e 9, e perfino il “giovane” De Vrij supererà i 33 anni. Una linea difensiva di altissimo rendimento, certo, ma che potrebbe pagare il conto in una stagione lunga, faticosa e piena di impegni su tre fronti. Il finale della scorsa stagione, con alcuni cali fisici evidenti, è stato un primo campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, difesa da ringiovanire: il primo nome della lista è Giovanni Leoni, il “predestinato” del Parma

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

