Mezza Serie A su Lucca Napoli e Milan in prima fila | sullo sfondo anche la Roma

L'estate calcistica è un vero e proprio teatro di emozioni, con le grandi protagoniste della Serie A in prima fila: Lucca, Napoli, Milan e la Roma che osserva attentamente. La sessione di calciomercato estiva ci accompagna fino al 1° settembre, giorno decisivo per definire ultime trattative e assemblare le rose perfette. In casa Roma si spera di arrivare già pronti, senza sorprese dell'ultimo minuto, perché Gasperini ha bisogno di una rosa completa per lavorare al meglio fin da subito.

La sessione di calciomercato estiva ci terrà compagnia fino al 1° settembre, giorno in cui le ultime trattative potranno essere definite, con la corsa finale per la consegna degli ultimi contratti. In casa Roma si spera di arrivare a quella data già con tutte le operazioni chiuse, senza aver bisogno di mosse in extremis, anche perché Gasperini ha bisogno di avere una rosa quasi completa a stretto giro di posta, per lavorare al meglio fin da subito. Per questo motivo Massara si sta muovendo su più fronti, compreso quello offensivo, dove i giallorossi hanno bisogno almeno di un nuovo arrivo. Tra i nomi che in passato sono stati accostati ai colori giallorossi c’è quello di Lorenzo Lucca, reduce da una bella stagione con la maglia dell’Udinese, che gli potrebbe permettere di fare il salto di qualità in una big. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mezza Serie A su Lucca, Napoli e Milan in prima fila: sullo sfondo anche la Roma

In questa notizia si parla di: roma - mezza - serie - lucca

Il talento di Ahmed Ouhda: nuovo personal best nella mezza maratona alla Roma-Ostia - Ahmed Ouhda, mezzofondista italiano di origini beduine, ha brillato alla Roma-Ostia 2025, conquistando il suo nuovo personal best di 1h03’32 e il 4° posto assoluto, primo italiano.

Mercato Serie A: il Napoli punta Kean, Gasperini vuole Lucumì a Roma Vai su Facebook

Calciomercato: duello Napoli-Milan per Lucca? i costi dell'operazione; Udinese - Roma (1-2) Serie A 2024; Lucca-Pisa, percorso e favoriti: una cronometro fondamentale.

Mercato, la Roma si muove per Lucca: l’Udinese fissa il prezzo - Per l’attaccante dell’Udinese la Roma si è già mossa, riferisce calciomercato. Lo riporta msn.com

Lucca superstar: le migliori squadre italiane sull'ex granata - Il centravanti dell'Udinese Lorenzo Lucca, ex stellina del Toro, sta infiammando il mercato di Serie A. Da torinogranata.it