Gaza | il business degli aiuti umanitari divide e affama i palestinesi attraverso militarizzazione di GHF da parte di Israele che continua a arricchirsi

Gaza, teatro di un conflitto che alimenta divisioni e sofferenze, diventa il palcoscenico di un business degli aiuti umanitari che perpetua il ciclo di oppressione e sfruttamento. La militarizzazione di Gaza da parte di Israele non è casuale, ma parte di una strategia volta a indebolire psicologicamente i palestinesi, mentre il paese si arricchisce alle spalle della crisi umanitaria. Un sistema che, invece di portare pace, alimenta l’instabilità e la sofferenza.

La politica israeliana punta da sempre alla distruzione non solo fisica, ma anche morale dei palestinesi: non un fatto casuale, ma un lucido perseguimento di strategie politico-militari Non è una novitĂ che la politica israeliana punti da sempre, oltre che alla distruzione fisica, a quella mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza: il business degli "aiuti umanitari" divide e affama i palestinesi attraverso militarizzazione di GHF da parte di Israele, che continua a arricchirsi

In questa notizia si parla di: palestinesi - gaza - business - aiuti

Gaza, “abusi sessuali, scosse elettriche, botte”: il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi - Il report del Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) denuncia gravi violazioni dei diritti umani da parte delle IDF contro i detenuti palestinesi.

#ONU : in un mese sono stati uccisi 613 palestinesi durante la distribuzione di aiuti a #Gaza. Serve un'inchiesta Vai su Facebook

Gaza e Cisgiordania: “Sterminio e occupazione in Palestina sono un grande business”; Gaza, altri due attacchi israeliani contro i palestinesi in fila per gli aiuti umanitari: almeno 34 morti; Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso».

Spari e granate stordenti contro i palestinesi: video-inchiesta di AP sulla fondazione Usa che distribuisce aiuti a Gaza - Lo hanno rivelato due operatori statunitensi della società UG Solutions denunciando in forma anonima pratiche pericolose e irresponsabili, oltre alla diffusa incompetenza del personale di sicurezza im ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Gaza e Cisgiordania: “Sterminio e occupazione in Palestina sono un grande business” - Nel Rapporto si smaschera il ruolo di multinazionali, università e governi nell’economia globale che alimenta i crimini a Gaza, traendone profitto L’aveva anticipato in una intervista esclusiva a L’Un ... msn.com scrive