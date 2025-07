Schianto frontale a Campospinoso | muore donna di 62 anni di Broni

Un tragico incidente questa mattina a Campospinoso Albaredo, dove un frontale tra due auto ha causato la morte di una donna di 62 anni di Broni. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 6.30 sulla Statale 617 "Bronese", ha scosso l'intera comunità. La dinamica rimane da chiarire, ma l'impatto violento ha lasciato un segno indelebile. Questo ennesimo dramma ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa.

Campospinoso Albaredo (Pavia), 6 luglio 2025 - Lo schianto tra le due auto è stato molto violento. E una donna di 62 anni è morta sul colpo. Il tragico incidente è successo poco prima delle 6.30 di oggi, domenica 6 luglio, sulla Statale 617 "Bronese" nel comune di Campospinoso Albaredo, pochi chilometri dopo il ponte della Becca verso l'Oltrepò, all'ingresso del centro abitato di Campospinoso, in corrispondenza dell'incrocio con la Sp55 verso San Cipriano. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, intervenuti sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto frontale a Campospinoso: muore donna di 62 anni di Broni

