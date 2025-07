Strage di Corinaldo | uno dei condannati è fuggito Aveva avuto un permesso premio per la sua laurea

La tragica vicenda della strage di Corinaldo ha sconvolto l’Italia, ma ancora più inquietante è il caso di uno dei condannati, Andrea Cavallari, che dopo aver ottenuto un permesso premio per la laurea, non è più tornato in carcere. Condannato a quasi 12 anni per una tragedia innescata da una rapina finita nel sangue, la sua fuga solleva interrogativi sulla gestione delle misure di sicurezza e giustizia. È un capitolo che richiede attenzione e chiarezza.

Non è rientrato in carcere dopo il permesso, uno dei condannati per la strage di Corinaldo. Doveva scontare 11 anni e 10 mesi in via definitiva per i fatti dell’8 dicembre 2018, al concerto di Sfera Ebbasta, quando morirono 5 minori e una mamma di 39 anni a seguito di un tentativo di rapina con lo spray urticante nella discoteca Lanterna azzurra. Come riporta il Corriere di Bologna, Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della banda dello spray, risulta irreperibile da giovedì. Aveva avuto un permesso premio per discutere la tesi di laurea in legge all’Università di Bologna. Tuttavia, dopo la cerimonia ha fatto perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Corinaldo: uno dei condannati è fuggito. Aveva avuto un permesso premio per la sua laurea

In questa notizia si parla di: strage - corinaldo - condannati - permesso

Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere ler la laurea ma non rientra - Dopo aver scontato la condanna per la tragedia di Corinaldo, Andrea Cavallari aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere di Dozza per partecipare alla laurea, ma da quel giorno si sono perse le sue tracce.

Andrea Cavallari condannato per la strage di Corinaldo è scappato, era uscito dal carcere per la laurea; Condannato per la strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce in permesso per laurearsi ma non rientra più in carcere; Strage di Corinaldo: uno dei condannati è fuggito. Aveva avuto un permesso premio per la sua laurea.

Bologna, condannato per la strage di Corinaldo esce dal carcere per laurearsi e fugge - Ancora irrintracciabile il 26enne Andrea Cavallari, uno dei componenti della 'banda dello spray' che sette anni fa provocarono la morte di cinque ragazzi e di una mamma all’interno della discoteca Lan ... Da adnkronos.com

Strage di Corinaldo: fuga dopo la laurea per uno dei condannati - Andrea Cavallari non è rientrato in carcere dopo il permesso ottenuto per discutere la tesi Andrea Cavallari, 26 anni, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la tragica strage avvenuta l ... youtvrs.it scrive